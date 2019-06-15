National Geographic выбрал победителей конкурса Лучшей тревел-фотографии

Заснеженная рыбацкая деревня Редакция National Geographic выбрала победителей конкурса Лучшей тревел-фотографии в категории: Города, Люди и Природа. Об этом сообщает Новое Время, ссылаясь на CNN.

Гран-при в категории Города получил фотограф Вэйминь Чу за Гренландскую зиму — фото заснеженной рыбацкой деревушки Упернавик, расположенной на северо-западе Гренландии.

Гран-при в категории Люди получила фотография Хуайфэн Ли, которая называется Время шоу. На ней запечатлена группа артистов оперы, которая готовится к выступлению, она снята в округе Личэн, провинции Шаньси, Китай.

В категории Природа гран-при досталось фотографу Тамаре Блазкес Хайк за фотографию, которая получила название Нежные глаза. На ней — полет стервятника в небе Национального парка Монфрагуэ в Испании.

Ранее сообщалось, что телеканал National Geographic выбрал лучшие фото за 2018 год.