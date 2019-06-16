Игорь Павлов поздравил николаевских медиков с профессиональным праздником и подарил больнице оборудование

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 4 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2)   

Николаевский меценат, директор ООО «Магистраль - Юг» Игорь Павлов  в канун профессионального праздника, Дня медработника, порадовал медперсонал городской больницы №4 нужным  и дорогостоящим  подарком -  индикатором внутриглазного давления.

Главный врач горбольницы № 4 Лариса Дергунова от имени всех медработников поблагодарила Игоря Николаевича за поздравление и  помощь больнице.

«Это очень ценный и нужный подарок. Прибор позволяет всего за несколько секунд измерить внутриглазное давление  без  контакта с роговицей глаза, без риска инфицирования, без анестезии и без стерилизации. Большое  медицинское спасибо».

Игорь Павлов также поздравил с  профессиональным праздником трудовой коллектив БСМП, не поскупился на доброе слово  для медицинского персонала детской поликлиники, Николаевского областного противотуберкулезного диспансера, Очаковской районной больницы.

«Для меня этот праздник – дополнительная возможность выразить медработникам – врачам и младшему медицинскому персоналу слова искренней благодарности за их нелегкий ежедневный труд, которому  они посвятили свою жизнь.  Люди в белых халатах стоят на страже самого дорогого и ценного, что есть у нас -  жизни и здоровья. Отдельная  благодарность тем, кто даже в этот праздничный день пребывает на рабочем посту – дежурит в больницах, родильных домах, работает в бригадах скорой помощи. Еще раз всем большое спасибо!»

Игорь Павлов в меру своих  сил и возможностей помогает  не только медицинским учреждениям,  но и школам, людям  преклонного возраста, детям.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество