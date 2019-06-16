Игорь Павлов поздравил николаевских медиков с профессиональным праздником и подарил больнице оборудование

Николаевский меценат, директор ООО «Магистраль - Юг» Игорь Павлов в канун профессионального праздника, Дня медработника, порадовал медперсонал городской больницы №4 нужным и дорогостоящим подарком - индикатором внутриглазного давления.

Главный врач горбольницы № 4 Лариса Дергунова от имени всех медработников поблагодарила Игоря Николаевича за поздравление и помощь больнице.

«Это очень ценный и нужный подарок. Прибор позволяет всего за несколько секунд измерить внутриглазное давление без контакта с роговицей глаза, без риска инфицирования, без анестезии и без стерилизации. Большое медицинское спасибо».

Игорь Павлов также поздравил с профессиональным праздником трудовой коллектив БСМП, не поскупился на доброе слово для медицинского персонала детской поликлиники, Николаевского областного противотуберкулезного диспансера, Очаковской районной больницы.

«Для меня этот праздник – дополнительная возможность выразить медработникам – врачам и младшему медицинскому персоналу слова искренней благодарности за их нелегкий ежедневный труд, которому они посвятили свою жизнь. Люди в белых халатах стоят на страже самого дорогого и ценного, что есть у нас - жизни и здоровья. Отдельная благодарность тем, кто даже в этот праздничный день пребывает на рабочем посту – дежурит в больницах, родильных домах, работает в бригадах скорой помощи. Еще раз всем большое спасибо!»

Игорь Павлов в меру своих сил и возможностей помогает не только медицинским учреждениям, но и школам, людям преклонного возраста, детям.