В Нотр-Даме провели первую церковную службу после пожара

В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) впервые за два месяца после пожара состоялось богослужение.

Об этом со ссылкой на «France.Info» передает «Громадське».

Богослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром. Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых – священники.

В частности, среди участников богослужения присутствовали архиепископ Парижа Мишель Опет и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

В то же время, в целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.

Напомним, в Париже 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари (Парижской Богоматери). В частности, обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.