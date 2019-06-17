В Нотр-Даме провели первую церковную службу после пожара

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В соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам) впервые за два месяца после пожара состоялось богослужение.

Об этом со ссылкой на «France.Info» передает «Громадське».

Богослужение в честь освящения алтаря состоялось в часовне собора, которая не была охвачена пожаром. Участие в мессе приняли 30 человек, большинство из которых – священники.

В частности, среди участников богослужения присутствовали архиепископ Парижа Мишель Опет и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

В то же время, в целях безопасности все участники богослужения были в строительных касках.

Напомним, в Париже 15 апреля произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари (Парижской Богоматери). В частности, обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.

Тарас Леонтян

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русскийобщество