Депутат Николаевского облсовета Невеселый познакомил детей с возможностями робототехники

Депутат Николаевского областного совета Владислав Невеселый инициировал масштабный для Николаевщины проект – бесплатные занятия для детей в передвижной лаборатории робототехники, которая называется RoboBus.

Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Впечатляющие фото- и видео отчеты проекта можно увидеть на его Facebook и Instagram страницах. Как говорит сам Невеселый, основной задачей этих мастер-классов в мобильном ІТ-автобусе стало создание равных возможностей для всех, независимо от того, где ты проживаешь: в мегаполисе, городе или селе! Это основная идея реализации проекта RoboBus.

«Мне хотелось создать условия, при которых детки с самых отдаленных сел смогли попробовать создать своего первого робота, запустить дрон, нарисовать 3D-ручкой, сделать свой первый музыкальный роботоинструмент», - заявил Невеселый.

Приобщиться к участию в мероприятии могли все желающие дети в возрасте 6-12 лет. Для многих из них, это была уникальная возможность открыть что-то новое, попробовать и узнать свой потенциал в программировании и робототехнике. Таким образом, с 6 по 12 июня мобильная лаборатория побывала – в Еланце, Веселиново, Коблево, Вознесенске, Южноукраинске, Доманевке. Robobus открывал свои двери с 10:00 до 19:00 часов.

Программа мастер-класса включала в себя:

- сборку и программирование дронов, запуск и полет на них;

- создание мини-ботов;

- рисование 3-D ручками (дощечки с различными рисунками, ребенок выбирает себе рисунок, рисует и забирает готовую модель себе на память).

Особую ценность имеет то, что такой современный украинский трейлер, где учат и взрослых, и детей, не имеет аналогов в мире! За прошлый год в его желтом салоне побывало более 500 тыс. детей. RoboBus уже успел побывать в Украине и Европе и стать обладателем премии Ukrainian IT Awards 2018 и признан лучшим образовательным IT-проектом года.

Как прокомментировал сам инициатор мероприятия, Владислав Невеселый, такие мастер-классы, в первую очередь, помогают детям поверить в собственные силы:

«Когда я, вместе со своей командой задумывал этот проект, мне хотелось открыть детям дверь в мир современных технологий, инноваций и программирования, который сейчас доступен каждому, независимо от того, где ты живешь, в большом мегаполисе или селе. Благодаря силе Интернета, каждый ребенок может изучать мир цифровых технологий, создавать своими руками крутые проекты и верить в то, что будущее в их руках!».

Важным было то, что каждый ребенок, в конце занятия получил сертификат об успешно пройденном обучении. Мастер-классы базировались на 70% практических занятий, работе квалифицированных преподавателей, применении новейших комплектующих и персональных заданий по возрасту ребенка.

Отзыви детей и родителей об проекте Robobus – сплошной восторг и позитив. Как прокомментировал сам Владислав Невеселый: