Мэрия Николаева решила окончательно закрыть аварийный детский сад №75

В Николаеве детский сад №75 «Волошка», расположенный по адресу улица 3-я Линия, 17А, закрывается из-за аварийного состояния здания. На время проведения капитального ремонта детей переведут в другие дошкольные учебные заведения.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Решение о закрытии 14 июня приняли члены комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Николаева.

Двухэтажное здание, рассчитанное на 140 мест, был построено в 1965 году. Капитальный ремонт не осуществлялся с даты его открытия. В октябре 2018 года по периметру здания на внешних и внутренних несущих стенах обнаружили трещины. Тогда создали рабочую группу для обследования здания и подготовки соответствующих выводов. Детей временно перевели в другие группы и помещения, пригодные для посещения.

4 июня совместно с представителями «Центра строительных конструкций», фирмы «Инпроектбуд» и управления капитального строительства провели очередное обследование здания детсада, по результатам которого нашли новые повреждения. Так, между плитами межэтажных перекрытий появились трещины в части здания, где сейчас находятся дети. Комиссия приняла решение приостановить образовательный процесс в детском саду №75 и полностью закрыть его на время проведения капитального ремонта. Представитель управления образования отметила, что воспитанники будут посещать детсады, находящиеся поблизости.

Комиссия рекомендует до 1 июля освободить помещение детсада, поскольку дальнейшая эксплуатация здания опасна. Детей планируют устроить по желанию родителей в детсады №37, 60, 65, 66, 82, 95, 127. Работников детского сада №75 трудоустроят по специальности в другие дошкольные учебные заведения.

В прошлом году были заказаны проектные работы на проведение капремонта детского сада «Волошка». Сейчас проектно-сметная документация разработана. На следующей неделе завершится экспертиза, и непосредственно можно будет приступать к ремонтным работам.