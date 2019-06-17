Зеленский посетил Францию и ведет переговоры с президентом Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня в рамках официального визита встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

«Европейская правда» пишет, что Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где его встретили с военными почестями. По окончании переговоров Зеленский и Макрон дадут пресс-конференцию.

Ожидается, что Зеленский также посетит Сенат Франции и встретится с представителями французского бизнеса, а вечером вылетит в Германию для встречи с канцлером Ангелой Меркель, которая запланирована на 18 июня.

«Президент сейчас встречается с Макроном. А это гимн Украины на площади перед музеем армии… Красивая церемония встречи, французы постарались», - пишет на своей странице в Facebook журналистка Кристина Бердинских.

До этого Зеленский посетил стартап-инкубатор Station F в Париже. Имея почти 1 тысячу проектов из 50 стран мира, Station F является крупнейшим стартап-комплексом в Европе.

Кроме того, в рамках официального визита первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с супругой президента Франции Брижит Макрон в Елисейском дворце. Супруга президента Франции поделилась опытом организации различных проектов, проходящих под патронатом первой леди. Основное внимание сосредоточено на образовании и здравоохранении, вопросах, связанных с детьми и подростками. Елена Зеленская рассказала о своих замыслах относительно будущих проектов, над которыми планирует работать в Украине. Она пригласила Брижит Макрон посетить Украину.