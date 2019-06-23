Львовские молодожены пришли в ЗАГС в костюмах тиранозавров

Во Львове пара молодоженов пришла в ЗАГС в костюмах тиранозавров.

Об этом сообщает Сегодня.

У 25-летнего Михаила и 26-летней Софии просили фото на память работники учреждения, и другие пары, которые в этот день расписывались.

«Мы решили, что наша роспись не может быть стандартной, потому что мы вместе 11 лет. Просто прийти в ЗАГС, это было бы слишком просто. Мы решили, что надо придумать что-то оригинальное», – рассказала невеста Соломия Лебединец.

О своей идее пара не предупредила даже родных. Поэтому, когда во дворе ЗАГСа отец подводил невесту к жениху, гости не плакали от умиления, а хохотали.

«Водители выбегали, махали рукой, фотографировались все невесты. Директор ЗАГСа к нам спустился. Он сказал, что впервые за годы работы увидел вот таких придурков. Но мне кажется, что всем понравилось», – поделился своими впечатлениями жених Михаил.

Единственным минусом костюмов молодые называют то, что носить их в 30-градусную жару очень тяжело. Поэтому расписывалась пара без них.

В ЗАГСе утверждают, что против тираннозавров не возражали, но было бы неудобно надевать обручальные кольца. Саму свадьбу молодожены сыграли также без костюмов – невеста надела белое платье, а жених пришел в джинсах и футболке.

Ранее сообщалось, что жительница Туниса пыталась соблазнить мужа чулками в виде змей – он вонзил ей в ступню нож.