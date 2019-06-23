На Николаевщине прошли учения Воздушных Сил ВСУ с масштабным применением авиации

На полигоне «Широкий лан» в Николаевской области состоялся сбор с руководящим составом авиационных, зенитных ракетных, радиотехнических бригад и полков Воздушных Сил.

Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил ВСУ.

Руководил учениями командующий Воздушными Силами генерал-полковник Сергей Дроздов. Офицеры на практике задействовали подразделения и части с помощью современных средств управления войсками, а также ознакомились с современными средствами вооружения, порядком и методами их применения.

«К практической фазе привлекли штурмовую, истребительную, бомбардировочную, военно-транспортную авиацию, вертолеты, зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции, новейшие средства радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы», - сообщили в командовании.

Напомним, что ранее на Николаевщине во время учений тренировались вытаскивать застрявшие в воде бронемашины.