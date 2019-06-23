Марш сексменьшинств в Киеве: 9 человек готовили провокации и нападения на участников прайда

В столице на улице Владимирской, напротив Дома учителя, в воскресенье утром, 23 июня, собрались участники ЛГБТ-сообщества, чтобы Маршем Равенства пройти по главным улицам Киева.

Об этом сообщает Укринформ.

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11:25 Правоохранители задержали 9 человек, которые готовили провокации во время проведения Марша равенства в Киеве сегодня, 23 июня.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. Как сообщается, полиция задержала группу правонарушителей и изъяла у них "орудия для подготовки провокаций". Отмечается, что возраст задержанных - от 18 до 48 лет. Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 296, то есть подготовка к хулиганству. Задержанным грозит от 3 до 7 лет заключения.

11:15 Участники Марша уже собираются разъезжаться - прячут символику и переодевают футболки. Часть из них уедет на автобусах, а часть - спустится в метро Театральная.

11:00 Колонна участников Марша равенства немного изменила маршрут движения. Об этом сообщает РБК-Украина. К Льва Толстого они идут не по Владимирской, а по Терещенковской. Напомним, что противники КиевПрайда перекрыли Владимирскую возле Красного корпуса университета Шевченко.

Кроме того, маршрут в этом году длиннее. Практически дойдя до метро Льва Толстого, колонна повернула на Пушкинскую.

10:50 В ходе Марша произошла небольшая стычка – несколько противников мероприятия ворвались в колонну и напали на участников. Об этом сообщает РБК-Украина. Правоохранители оперативно отреагировали на происшествие и вывели нападавших.

10:30 В прайде принимает участие колонна военных и волонтеров. Их собралось около тридцати человек. В руках они держат картонные щиты в цветах государственного флага с надписями "Защити тех, кто защищает тебя", "Храбрость не зависит от ориентации" и "Доблесть не зависит от гендера".

10:20 Противники Марша равенства планировали пронести на мероприятие презервативы, наполненные фекалиями, чтобы закидать ими участников "КиевПрайда" и представителей полиции.

Об этом "Громадському" на построении всех подразделений полиции сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, полиция провела чуть ли не целую спецоперацию ночью, 23 июня. «На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лайнолаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали 4 биотуалета», - сообщил Крищенко.

Участники марша держат плакаты: «Наши традиции - это свобода», «Боритесь – поборете», «Любовь должна быть безопасной», «Люби свободно, тестируйся», «Мы тоже любим, но не свободно любим».

фото: Укрінформ

Кроме того, участники акции стоят с флагами, на которых написаны названия городов Украины. Сейчас они выстроились в колонну длиной около 200 метров.

10:10 На странице Администрации Президента Украины опубликовали сообщение о том, что граждане, принимающие участие в прайде, будут чувствовать себя в безопасности, потому что их будут охранять сотрудники правоохранительных органов.

Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное.

Каждый гражданин имеет чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украина должна гарантировать безопасность всех украинский в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.

Издание «112-Украина» сообщает, что на мероприятии задействована кавалерийская рота, подразделение тактико-оперативного реагирования, автопатрули, велопатрули и пешие наряды патрульной полиции. Полицейские осуществляют усиленное патрулирование и ограничение движения транспорта.

Напомним, в центре Одессы 18 августа, сторонники ЛГБТ-культуры провели «Марш равенства».

В ноябре 2018 года в центре Киева представители праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров.