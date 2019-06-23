В США медведь вломился в частный дом, закрылся в шкафу и уснул

В американском штате Монтана медведь вломился в жилой дом, закрылся в шкафу и заснул на верхней полке.

Об этом сообщается на странице офиса шерифа округа Миссула в Facebook.

По словам владельцев дома, животное каким-то образом пробралось в помещение и смогло закрыться на замок в шкафу. Затем медведь начал рвать все вокруг, пытаясь выбраться, но устал и уснул на верхней полке.

Отмечается, что до этого хищник пробовал забраться минимум в два соседних дома. Прибывшие полицейские постучали в окно комнаты с животным, чтобы его разбудить. В ответ на это медведь только зевнул. В итоге зверя усыпили транквилизатором и выпустили подальше от людей.



Напомним, как американец из штата Нью Джерси снял на видео двух диких медведей, устроивших яростную драку прямо у него во дворе.