В Корабельном районе Николаева в четверг вечером перекроют участок Богоявленского проспекта

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В Николаеве в четверг, 27 июня, часть проспекта Богоявленского в Корабельном районе будет перекрыта для движения транспорта.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Проспект перекроют с 18:00 до 22:00 в связи с празднованием Дня молодежи на территории Корабельного района, которое будет сопровождаться концертом.

Пешеходной станет участок проспекта от бассейна «Водолей» до гостиницы «Металлург» и домов №390-372 с возможностью обеспечения проезда за Дворцом культуры металлургов.

Вадим Богданов

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русскийобщество