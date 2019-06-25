В Корабельном районе Николаева в четверг вечером перекроют участок Богоявленского проспекта

В Николаеве в четверг, 27 июня, часть проспекта Богоявленского в Корабельном районе будет перекрыта для движения транспорта.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Проспект перекроют с 18:00 до 22:00 в связи с празднованием Дня молодежи на территории Корабельного района, которое будет сопровождаться концертом.

Пешеходной станет участок проспекта от бассейна «Водолей» до гостиницы «Металлург» и домов №390-372 с возможностью обеспечения проезда за Дворцом культуры металлургов.