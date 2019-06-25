Спустя 18 лет В США нашли диски с ранее неизвестными фотографиями с терактов 11 сентября

Архивариусы из Америки обнаружили диски с более чем 2400 фотографий после терактов, которые случились 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Об этом сообщает издание «BBC».

Предполагается, что фотографии сделаны кем-то из работников, которые помогали очищать город после теракта. Диски были в плохом состоянии, однако с них удалось считать данные и вытащить фотографии. Архив с ранее не виденными фотографиями был опубликован на «Flickr».

Цифровой альбом включает в себя изображение самого места теракта, снятого как на уровне земли, так и с высоты, а также строителей за работой и поврежденные от взрывов здания.

11 сентября в США вспоминают жертв трагедии 11 сентября 2001 года, когда террористы-смертники на двух захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, третий самолет, экипаж и пассажиры которого пытались нейтрализовать террористов, рухнул в Пенсильвании.

Американский суд обязал Иран выплатить более 10,5 миллиардов долларов в качестве возмещения семьям погибших и страховым компаниям за данные теракты.