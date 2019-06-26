За день николаевские спасатели потушили 15 пожаров пшеницы, сухой травы и мусора

В Николаевской области во вторник, 25 июня, спасатели тушили 15 пожаров пшеницы на корню, сухой травы и мусора.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Общая площадь от горения пшеницы на корню и сухой травы в Арбузинском, Братском, Березанском районах составила 33,5 га.

Также спасатели 12 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора в Братском, Витовском, Казанковском, Новобугском, Очаковском, Первомайском, Доманевском районах и в Николаеве. Общая площадь составила более 11 га.

В частности, в Железнодорожном поселке Заводского района от пожара сухостоя загорелся деревянный забор. Благодаря оперативным действиям пожарных 3-й Государственной пожарно-спасательной части удалось не допустить переброски пламени на рядом расположенные два жилых дома.

К тушению пожаров привлекались 15 единиц пожарно-спасательной техники, 60 человек личного состава ГСЧС. Также привлекались работники местной пожарной охраны «Первомайское», вспомогательная техника от частного сельскохозяйственного предприятия «Дмитровское» в Березанском районе, агрофирмы «Лиманский» - в Очаковском, филиала ООО «НИК-АГРО» - в Арбузинском.

В подавляющем большинстве возгорания были вызваны неосторожным обращением с огнем, причины устанавливаются. Обстоятельства на местах выясняли сотрудники правоохранительных органов.

По прогнозам Укргидрометцентра 26-27 июня на Николаевщине сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в Вознесенском районе выгорело несколько гектаров пшеничного поля – оно загорелось из-за брошенной спички.