Суд отменил переименование двух киевских проспектов в честь Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина – в проспект Шухевича.

Об этом сообщает «Левый берег».

7 июля 2016 года Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры. Тогда мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Киевсовет может пересмотреть свое решение, если будут обращения от киевлян. Проспект Ватутина официально переименован в проспект Шухевича в июне 2017 года.

По заявлению суда, при переименовании были допущены процедурные нарушения, а возвращение старых названий соответствует «общественному интересу».

«Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено киевским горсоветом во время совершения действий по изменению названия проспектов», - сказано в заявлении.

Мэр Виталий Кличко заявил, что Киевский городской совет на ближайшей сессии повторно переименует Московский проспект и проспект Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича.