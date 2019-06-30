Краски холи и селфи: николаевцы одновременно отпраздновали День молодежи и День конституции

В пятницу, 28 июня, напротив Каштанового сквера по улице Соборной в Николаеве, николаевцы отпраздновали День конституции и День молодежи, поучаствовав в фестивале красок Холи.

Об этом сообщает NikLife.

Всем желающим раздали пакетики с цветными красками и дали старт.

Стоит отметить, что среди желающих было много детей, которые присоединились к празднованию вместе со своими родителями, и взрослых, которые веселились наравне с подростками. Также по окончанию зажгли цветной дым и сделали общее фото.

«Цветные» и довольные люди стали расходится дальше гулять по Соборной и праздновать, а некоторые решили задержаться и сделать еще несколько фоток на память.

Больше фото здесь.