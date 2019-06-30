Минздрав вынес на обсуждение проект приказа, предусматривающего дефибрилляторы и аптечки в общественных местах

Минздрав вынес обсуждение проект приказа, согласно которому в людных местах страны могут появиться дефибрилляторы и публичные аптечки со всем необходимым для предоставления первой медицинской помощи.

Об этом сообщает Сегодня.

Авторы отмечают, что в публичных местах при возникновении чрезвычайных ситуаций повышаются риски получения травм и есть большая вероятность внезапной остановки сердца. Вовремя помочь пострадавшим и увеличить их шансы на жизнь до приезда в больницу призваны общественные аптечки.

Если документ одобрят, их установят везде, где собирается много людей: в офисах, школах, кинотеатрах, торговых центрах, на заправках, временных площадках. Аптечки обозначат зеленым цветом и разместят в видных и доступных для всех местах.

Ответственным за их приобретение, укладку и хранение будет руководитель предприятия. Его обяжут пройти курсы первой медпомощи в центрах при Минздраве и получить сертификат. Впрочем, глава компании сможет назначить ответственным и подчиненного — тому тоже придется пройти обучение.

По задумке, аптечки будут отличаться по составу в зависимости от количества людей на территории. В местах, где собирается не больше 30 человек, должна быть укладка с эластичными и марлевыми бинтами, стерильными салфетками, лейкопластырем, перевязочной косынкой, перчатками, жгутом и ножницами.

Также в такой аптечке будет пленка-клапан для вентиляции легких, термоодеяло и даже маркер для отметок о том, какая именно первая помощь была предоставлена. Там же, где ожидается скопление народа до 200 человек, можно рассчитывать еще и на тонометр, армированный скотч и фонарик. Эти два вида комплектов пометят наклейкой с крестом.

Третью категорию комплектов обозначат еще и сердцем с молнией и предусмотрят для крупных объектов, где могут находиться до тысячи человек. Помимо перечисленного туда добавят ротовые воздуховоды, перевязочные и гипотермические пакеты, противоожоговые повязки, шприцы и медицинские препараты: раствор глюкозы, адреналин, нитроглицерин, повидон-йод, хлоргексидин, аспирин и парацетамол.

Там будут и приборы: стетоскоп, пульсоксиметр и даже дефибриллятор. Как отмечает глава Минздрава Ульяна Супрун, им сумеет воспользоваться каждый.

«Устройство имеет голосовое меню-помощник и включает заряд только тогда, когда зафиксирует нарушения ритма сердца. Его работа максимально автоматизирована», — пояснила министр.

Она добавила, что при остановке сердца шансы на выживание человека уменьшаются на 7—10% с каждой минутой без дефибрилляции, поэтому чем быстрее человек получит помощь, тем лучше.

Ранее глава Минздрава Супрун заявила, что следующий год реформы будет «немного шоковым».