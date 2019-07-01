«Это вам не гуглить», - преподаватель из столичного университета опубликовал фото двухметровой шпаргалки

Во время экзамена в университете имени Тараса Шевченко у одного из студентов исторического факультета изъяли шпаргалку длиной 180 сантиметров.

Об этом сообщил политолог Евгений Магда у себя на странице в Facebook.

«На фото - рукописная работа по курсу «Новая история Европы и Америки. 1861 - 1918 годы», изъятая во время экзамена на истфаке КНУ имени Тараса Шевченко. Длина - 180 сантиметров. Это Вам не гуглить», - написал преподаватель.

Напомним, выпускники украинских школ с 2021 года будут сдавать обязательный экзамен по математике, а история Украины и иностранный язык будут предметами по выбору.