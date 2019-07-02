«Будешь вонять - прогоним»: Президент федерации велоспорта нахамил чемпионке Европейских игр

Президент федерации велосипедного спорта Украины Александр Башенко нагрубил чемпионке Европейских игр в гонке по очкам велосипедистке Анне Соловей.

Перепалка между ними произошла на странице Федерации велосипедного спорта Украины в Facebook.

Так, на странице разместили пост, в котором с победой Соловей поздравили главу Киевской городской федерации велосипедного спорта. В комментариях Соловей написала, что он не имеет никакого отношения к её победе.

«Удивляюсь вашей некомпетентности и пренебрежении к спортсменам вашей же федерации. Очень хотелось бы узнать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. При этом берете мою фотографию и мой результат. Этот человек мне неизвестен, я даже никогда не видела этого человека. А самое интересное, что абсолютно ничем мне не помогал этот человек в подготовке к соревнованиям», - написала она.

В свою очередь Башенко начал ей хамить, угрожая исключить из сборной и тем, что она «открыла рот» и за это «будет платить».

«Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Я не Базин, запомни принцесса. Будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним как звали», – написал он.

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