Музыкальные хиты, зажигательные танцы и яркий фейерверк: Веселиново масштабно отметило День молодежи

В воскресенье, 30 июня, в селе Веселиново Николаевской области по случаю празднования Дня Молодежи на главной площади собрались полторы тысячи людей, которых развлекали концертом, танцами и фейерверком.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

При поддержке народного депутата Украины Александра Ливика возле Дома культуры состоялся праздничный концерт. На сцене перед гостями выступили участники лучших музыкальных, песенных и танцевальных коллективов из Николаева. Дабы угодить и самым юным посетителям, в программу также входила возможность прокатиться на карусели, попрыгать на батуте, поиграть в беспроигрышную лотерею и насладиться вкусом сладкой ваты.

На протяжении вечера звучали популярные молодежные хиты в исполнении солистов зажигательной группы «Люстарс» и чувственной вокальной студии «Талант». Свое неповторимое мастерство игры на саксофоне демонстрировала Анастасия Воронцова, а настроение публике создавал ведущий Олег Кошевой. Кроме того, своими яркими номерами удивляла пара из балетного клуба «Виктория Данс», а настоящей «вишенкой на торте» стали выступления эпатажного коллектива «Каприз».

Сам Александр Ливик пришел встретиться с веселиновцами в свой день рождения. Он отметил, что в этот вечер его звали посетить и другие уголки области, однако он отдал предпочтение именно жителям этого пгт.

— Что я хочу вам сказать? Прежде всего я хочу поздравить молодежь с праздником. На прошлой неделе мы отвезли в Киев на экскурсию четыреста деток. Не все попали: еще четыреста поедут зимой во Львов, Буковель, Карпаты. Одну группу талантливых веселиновских деток мы отправим на экскурсию в Париж, во Францию. Что для взрослых? Мы нашли деньги на строительство двух водонапорных башен Рожновского, новый водопровод и новый асфальт. Я хочу пожелать вам мирного неба, счастья, здоровья, любви, и побольше деток, потому когда есть детки, значит село Веселиново живет. [...] Сегодня меня приглашали и в Южноукраинск, и в Вознесенск, и в другие населенніе пункты, но я приехал к вам. Почему? Потому что здесь хорошие, позитивные люди, здесь руководители на своих местах. Я знаю все про вас, и знаю, что у нас все получится, – обратился к гостям нардеп.

Ярким завершением Дня молодежи стал фейерверк. На протяжении целых десяти минут веселиновцы могли видеть, как в небе загорались декоративные огни разнообразных цветов и форм, погружая в атмосферу, что в некотором роде сближает с космосом.

Однозначно, этот летний вечер запомнится молодежи Веселиново как чудесный повод насладиться моментами юности, старшему поколению – поностальгировать за «золотыми годами», а детям – порадоваться свободе и улыбкам родителей.