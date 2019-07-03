Хорошее настроение в подарок для многодетных семей от Анатолия Дворника

Подарить можно не только вещь. Все популярнее становится дарить эмоции. Такой подарок в субботу, 30 июня, от кандидата в народные депутаты Анатолия Дворника получили многодетные семьи Ингульского и Корабельного районов города Николаева. Они смогли провести день в Николаевском зоопарке.

Об этом сообщает его пресс-служба.

Организацию похода взял на себя благотворительный фонд «Доброта и Доверие».

«Благодарим нашего волшебника Анатолия Дворника за добрые положительные эмоции и яркие впечатления, – отметила руководитель фонда Валентина Ткаченко. - Этот день, воскресенье, для наших многодетных семей и деток с инклюзией стал очень радостным маленьким праздником. В итоге около 60 многодетных семей посетили Николаевский зоопарк».

Ребята разного возраста – от самых маленьких до старших школьников. Кроме того, проект инклюзивный, отметила глава фонда «Доброта и Доверие» Валентина Ткаченко, потому погулять в зоопарке пригласили и детей с особенными потребностями.

Глава Благотворительного фонда «Доброта и Доверие» Валентина Ткаченко добавила о том, что уже не первый год знакома с Анатолием Дворником и сотрудничают с ним, как с первым заместителем порта «НИКА-ТЕРА».

«Мы уже давно знакомы с Анатолием Дворником, как с меценатом и человеком с большим сердцем. И мы знаем, что, когда мы обращаемся за помощью, мы всегда можем рассчитывать на поддержку наших идей», - отметила Валентина Ткаченко.

По словам кандидата в народные депутаты Украины Анатолия Дворника, поддержка молодёжи и детей – одно из главных направлений его работы.