Известный николаевский фотограф просит о помощи в борьбе с онкологией

Николаевский фотограф Денис Сисин просит о помощи в борьбе с раком – у него нашли первичную медиастинальную В-крупноклеточную лимфому.

Об этом Сисин написал на своей странице в Facebook.

По его словам, курс лечения обойдется в 350 тысяч гривен, этих денег у Дениса и его семьи нет.

«В последний месяц я перенес операцию, обходил кучу врачей, обследовался в Институте рака в Киеве. Мне назначили пока 6 курсов химии. Для моего лечения необходим очень дорогой препарат Ритуксимаб, стоимость которого на один сеанс около 40-50 тысяч гривен. На весь курс химии с сопутствующими тратами нужно около 350 тысяч гривен. Таких денег у моей семьи нет и собрать в течение лечения также затруднительно (учитывая, что сейчас работает только моя жена). Поэтому вынужден обратиться к вам, друзья, за финансовой помощью. Кто сколько может себе позволить», - рассказал фотограф.

Карта Приват Банк: 5167 9856 6043 6742 Сисин Денис Сергеевич.