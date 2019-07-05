«Депутаты тоже люди»: Николаевский нардеп Ильюк поучаствовал в новом челендже и открыл бутылку воды ударом ноги

Скриншот видео Народный депутат Украины, кандидат в нардепы 9-го созыва по 128-му одномандатному избирательному округу Артем Ильюк записал видео нового челенджа, участники которого ударом ноги открывают бутылку.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook, пишет НикСпорт.

Как известно, в Сети распространяют видео, на которых люди ногой с размаху откручивают крышки с бутылок. Челендж назвали с хештегами #bottlechallenge и #bottlecapchallenge.

Человеку, которому бросили вызов, нужно снять на видео выполнение условий. Участнику нужно с разворота сбить ногой крышку с бутылки так, чтобы та не упала. Ролик должен быть замедленным, чтобы можно было понять, все ли выполнили правильно.

Свое видео Ильюк подписал также и хэштегом #депутатытожелюди. На ролике нардеп ударом правой ноги открывает бутылку минеральной воды – крышка от нее отлетела, а вода разбрызгалась. После этого Ильюк встал в стойку.

В комментариях под публикацией нардеп рассказал, что бутылку держал «тот, кто доверяет», и отметил, что этот трюк получился у него с третьего раза.