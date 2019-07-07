Жительнице Николаева нужна помощь после двух сложных операции по удалению опухоли мозга

Житель Николаева Александр Заец просит неравнодушных оказать финансовую помощь для реабилитации жены, которая перенесла две сложных операции.

Об этом он сообщил в редакцию «Преступности.НЕТ».

Как сообщалось ранее, Анне Заец необходимо было удалить злокачественную опухоль на головном мозге. Ей провели операцию, но теперь необходимы средства для реабилитации женщины.

«Теперь нужны деньги на реабилитацию Заец Анны Александровны. Все собранные средства были потрачены за 5 дней! Операция, реанимация, терапия для снятия отёчности, 1 МРТ, 2 КТ и огромные списки лекарств. Было проведено 2 операции на головном мозге. Первая по удалению опухоли правой височной доли утром 03.07.2019, а вторая поздно ночью 04.07.2019 из-за ухудшения состояния. Началась сильный отёк вещества мозга. Пришлось снять ту часть черепа, которую после первой операции поставили назад, чтобы уменьшить давление на мозг. После второй операции состояние стабильно – тяжёлое», – написал муж женщины.

Сейчас женщина находится под аппаратом искусственной вентиляции лёгких и сама дышать нормально ещё не может. У нее сильно ослаблен организм после двух операций за два дня.

«Прошу откликнуться всех кто может помочь», – написал Александр

Реквизиты для помощи: карта ПриватБанк 5168 7556 2985 3215, Заец Анна Александровна. Телефон: 0933799988 Александр Заец.