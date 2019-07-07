Ко Дню ВМС в Николаеве 237 новобранцев приняли военную присягу, поклявшись на верность Украине

В воскресенье, 7 июля, в честь Дня ВМС в Николаеве на территории бывшего речвокзала состоялись торжественные мероприятия, в рамках которых более двух сотен матросов личного состава учебного центра ВМСУ приняли военную присягу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ряды ВМС пополнили 237 новобранцев срочной службы. На плацу они пообещали защищать суверенитет Украины и поклялись на верность украинскому народу, зачитав текст военной присяги, а также поставив под ним свою подпись. Все бойцы были освящены святой водой. После, по разрешению командования, родные и близкие солдат принялись поздравлять их и делать общие фото.

В торжествах приняли участие заместитель командующего ВМС ВС Украины по боевой подготовке, начальник управления боевой подготовки, капитан первого ранга Алексей Доскато, Николаевский городской голова Александр Сенкевич, и.о. главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь, а также другие представители местного самоуправления и военного командования.