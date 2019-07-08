«В Украине никто не делал модернизацию такого уровня»: На НТРЗ рассказали о замене двигателя российского производства на тепловозе

На «Николаевском тепловозоремонтном заводе» рассказали технические подробности по сути модернизации тепловоза ТЭМ7. В частности, директор НТРЗ Вячеслав Симченко назвал проделанную работу уникальной.



Об этом идет речь в виде, которое опубликовал Вячеслав Симченко на своей странице в Facebook.

В частности он отметил, что день, когда модернизированный тепловоз выехал за ворота предприятия является очень знаменательным и даже историческим.

— В первую очередь с технической точки зрения. Потому что сегодня за ворота нашего завода выходит первый тепловоз, который реализован по проекту установки нового двигателя англо-бельгийской компании АВС. Буквально в сентябре мы подписали контракт с нашим заказчиком и сегодня этот проект, который был разработан нашим конструкторским бюро, который полностью реализован силами наших работников выходит за ворота нашего предприятия. Почему он уникален? Потому что никогда такие проекты никто не реализовывал. На этих тепловозах ТЭМ7 стояли двигателя российского производства, и вот впервые, и в Украине и вообще никто не делал модернизацию такого уровня, - отметил директор НТРЗ.

Также он добавил, что несмотря на то, что внешне тепловоз практически не изменился, он модернизирован изнутри - «у него стоит новая силовая установка, новые компрессора, новая система управления».

— Поэтому, по сути, внутри это совершенно новый тепловоз, - заявил Вячеслав Симченко.

Исполнительный директор Сергей Рой рассказал, что в ходе модернизации тепловоза ТЭМ7, произошла замена штатного дизеля на дизель европейской компании АВС.

— Это современный дизель, который обладает всеми необходимыми параметрами обеспечивающими работу локомотива при условии его работы в карьерах, - сообщил Сергей Рой.

Также он отметил, что теперь в тепловозе установлен шестицилиндровый дизель, в отличии от тех которые стояли тут раньше – 12-цилиндровые дизеля российского производства.