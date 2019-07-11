Верховная Рада поддержала создание реестра педофилов и химическую кастрацию

Верховная Рада ввела принудительную химическую кастрацию для лиц в возрасте от 18 лет до 65 лет, осужденные за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, и создала их открытый публичный реестр.

За законопроект №6449 за основу и в целом проголосовали 247 депутатов при минимально необходимых 226, передают «Українські Новини».

При этом наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, цель которых заключается в уменьшении либидо и сексуальной активности.

Согласно законопроекту, принудительная химическая кастрация не будет применяться к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и к лицам в возрасте более 65 лет.

Документом предлагается увеличить срок наказания за изнасилование несовершеннолетнего лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.

При этом изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетнего наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с принудительной химической кастрацией.

Законопроектом также предусмотрено создание единого публичного реестра лиц, осужденных в соответствии со ст. 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса за изнасилование малолетнего, несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение полового влечения неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего, половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних.

Кроме этого, совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

В документе отмечается также, что в отношении осужденных к лишению свободы лиц в соответствии со ст. 152, 153, 155, 156 Уголовного кодекса за изнасилование несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение полового влечения неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости и развращение несовершеннолетних после освобождения из мест лишения свободы пожизненно устанавливается административный надзор.

Напомним, как вечером 19 июня полиция в поселке Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что 22-летний подозреваемый «не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям».

По словам Аброськина, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Потом бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки вытащили из выгребной ямы, ребенок был полностью раздет.

Позже в сети появилось фото подозреваемого, и стало известно, что его зовут Николай Тарасов.