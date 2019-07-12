Житель Луцка стал первым первым в Украине человеком с синдромом Дауна, который получил высшее образование

Богдан Кравчук Житель Луцка Богдан Кравчук стал первым в Украине парнем с синдромом Дауна, который получил высшее образование.

Об этом сообщила сотрудница Украинского института национальной памяти Леся Бондарук на своей странице в Facebook.

В четверг, 11 июля, Богдан получил диплом бакалавра истории.

«Помню 5 лет назад мы с его мамой Евгенией Кинах боролись за его право на высшее образование. Оказалось, что советскую норму с 70-х годов о запрете на высшее образование людям с особыми потребностями можно побороть современными подходами к образованию. Спасибо министру образования Сергею Квиту и его заместителю Павлу Полянскому, которые поняли и поддержали право особых детей на высшее образование», - написала Бондарь.

По ее словам, все эти 5 лет Богдан добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов.