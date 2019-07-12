В Николаеве восстановят памятную доску жертвам политрепрессий, которую разбили вандалы в 2015 году

Исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал восстановление памятной мемориальной доски жертвам политических репрессий, которая находиться при входе на старое городское кладбище по Херсонскому шоссе угол проспекта Центральный.

Данное решение было принято в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 22 февраля 2015 года неизвестные вандалы разбили мемориальную доску жертвам политических репрессий.

Так, начальник отдела охраны культурного наследия Ирина Бондаренко проинформировала, что установить такую табличку решили еще в 1994 году по инициативе николаевцев, однако установили ее только в 2010 году. На ней были выгравировано имена трехсот жертв, хотя числиться их 8 тысяч.

Стоит отметить, что на баланс управления она не передавалась, но ее решили восстановить за счет городского бюджета. В частности, чиновница отметила, что указывать фамилии жертв не будут, ведь на данный момент достоверно не известно при каких обстоятельствах и где они погибли.

— Было предложено установить обобщенную доску, и это решение было поддержано специалистами и управлением культуры облгосадминистрации, - сообщила Ирина Бондаренко.

Ирина Бондаренко

В итоге члены исполнительного комитета согласовали этот вопрос.

«Тысячи жителей Николаевщины без вины были отправлены в 20-40-х годах ХХ века в тюрьмы, лагеря и спецпоселение ГУЛАГа. Не все вернулись живыми домой. Захоронение безвинных жертв большевистского режима есть и на этом кладбище», - текст, который будет написан на табличке.

Напомним, что в Корабельном районе Николаева на Жуковском кладбище неизвестные разгромили надгробные плиты.