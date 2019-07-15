Максим Дырдин проанализировал основные проблемы округа №132 и предложил пути их решения

Кандидат в народные депутаты от «Слуги Народа» Максим Дырдин, который баллотируется по одномандатному избирательному округу № 132, заявил, что, проанализировав проблемы округа может предложить их оптимальное решение.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Проведя более 120 встреч, удалось выделить ряд проблем, волнующих жителей округа. Бесспорно, в некоторых районах эти проблемные вопросы имеют свои отличия и особенности.

– Могу выделить ряд стандартных, проблемных вопросов, которые волнуют общество, в частности: проблемы сбыта молока, качество образования, реформирование медицины, инфраструктура населенных пунктов, проблемы с канализацией, – подытожил кандидат.

Он предлагает такие пути решения:

1. Проблемы сбыта молока: делать ставку на увеличение производственных мощностей, создание условий для строительства перерабатывающих предприятий. Это возможно при поддержке государства в предоставлении дешевых кредитов и создании благоприятного налогового климата.

2. Качество образования: комплектация школ современным оборудованием, наполнение классов учащимися и привлечения молодых учителей. Для этого нужно на уровне государства отработать меры по стимулированию молодых специалистов и возвращения их в сельские школы.

3. Реформирование медицины: необходимо стимулировать молодых врачей, это касается и благоприятных условий работы и проживания.

4. Бизнес: решением проблемы конкуренции легальных и нелегальных предпринимателей в ценообразовании является тесная коммуникация народного депутата с органами местной власти и представителями бизнеса.

По словам Максима Дырдина, заручившись поддержкой и доверием избирателей, он сможет воплотить планы об оптимальных решениях в реальность.