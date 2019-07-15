Максим Дырдин проанализировал основные проблемы округа №132 и предложил пути их решения

Кандидат в народные депутаты от «Слуги Народа» Максим Дырдин, который баллотируется по одномандатному избирательному округу № 132, заявил, что, проанализировав проблемы округа может предложить их оптимальное решение.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Проведя более 120 встреч, удалось выделить ряд проблем, волнующих жителей округа. Бесспорно, в некоторых районах эти проблемные вопросы имеют свои отличия и особенности.
– Могу выделить ряд стандартных, проблемных вопросов, которые волнуют общество, в частности: проблемы сбыта молока, качество образования, реформирование медицины, инфраструктура населенных пунктов, проблемы с канализацией, – подытожил кандидат.
Он предлагает такие пути решения:
1. Проблемы сбыта молока: делать ставку на увеличение производственных мощностей, создание условий для строительства перерабатывающих предприятий. Это возможно при поддержке государства в предоставлении дешевых кредитов и создании благоприятного налогового климата.
2. Качество образования: комплектация школ современным оборудованием, наполнение классов учащимися и привлечения молодых учителей. Для этого нужно на уровне государства отработать меры по стимулированию молодых специалистов и возвращения их в сельские школы.
3. Реформирование медицины: необходимо стимулировать молодых врачей, это касается и благоприятных условий работы и проживания.
4. Бизнес: решением проблемы конкуренции легальных и нелегальных предпринимателей в ценообразовании является тесная коммуникация народного депутата с органами местной власти и представителями бизнеса.
По словам Максима Дырдина, заручившись поддержкой и доверием избирателей, он сможет воплотить планы об оптимальных решениях в реальность.
- Времени осталось совсем мало, а люди ждут перемен уже в этом году. Я поддерживаю курс Главы государства и уверенно иду к изменениям. Была бы воля и желание, и тогда все желаемое станет действительностью. 21 июля - решающий день для всех и каждого. От выбора каждого из нас зависит наше будущее, - подчеркнул Максим Дырдин.