«Знаем, за сколько и кому продался админ группы»: Кандидат от «Слуги народа» Копытин заявил, что против него в соцсети распространяют фейки

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» по одномандатному избирательному округу №129 Игорь Копытин заявил, в социальных сетях против него распространяются фейки с целью дискредитации его как кандидата в парламент.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Друзья, мы вышли на финиш предвыборной гонки, и за эти несколько дней вы будете получать самые черные, самые грязные фейки, которые только могут быть. Будет интересно», – рассказал он.

«Например, вчерашний фейк, который появился на неофициальной группе «Команда Зе-Слуга народу у Миколаєві». Вчера появился пост о том, что часть волонтеров без имени и фамилии недовольны тем, что я иду от партии «Слуга народа» по 129 округу. Как там написано, ребята считают, что кандидат от «Слуги народа». То есть я, стал кандидатом нечестным путем и как доказательство они прикрепляют видео, монтированное, как мне показалось, левой ногой, из интервью. Дальше этот весь фейк распространяется по интернет-помойкам», – сказал Копытин.

Кандидат в нардепы заявил, что в этой ситуации уже разобрались и выяснили, за сколько и от кого получил денежные средства за этот пост администратор группы, которая распространяла эту информацию.

«Что я вам хочу сказать. Мы немного потратили времени, разобрались в ситуации, знаем, за сколько продался и кому администратор группы», – сказал Копытин.

Также он призвал избирателей быть внимательными и не поддаваться на провокации, а также использовать только официальные источники Зе!Команды.