Порт «Ника-Тера» почти в два раза увеличил перевалку зерновых грузов в 2018-2019 маркетинговом году

Морской специализированный порт «Ника-Тера», входящий в группу компаний Group DF, в 2018-2019 маркетинговом году перевалил 4,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых грузов, что на 88% больше по сравнению с предыдущим маркетинговым годом 2017-2018.

Об этом сообщают в пресс-службе порта.

В частности, в 2018-2019 маркетинговом году номенклатуру перевалки зерновых порта «Ника-Тера» составили: кукуруза – 50%, пшеница – 34%, соя – 8%, ячмень – 5%, горох – 3%.

В текущем маркетинговом году порт «Ника-Тера» обработал рекордное количество сои – 350 тысяч тонн, что в 7 раз превысило показатель за аналогичный период прошлого маркетингового года. Также в 2018-2019 маркетинговом году на экспорт было отгружено 240 судов с зерновыми и зернобобовыми культурами.

Всего за период с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года порт «Ника-Тера» обработал 395 судов, а объём перевалки составил 7,25 миллионов тонн грузов. Параллельно с зерновыми и зернобобовыми культурами, порт также осуществляет перевалку шрота подсолнечника, подсолнечного масла, а также сыпучих грузов, таких как глина, хлористый калий, фосфориты и другие минеральные грузы.

Как отмечает руководство порта, порту удалось добиться почти двукратного увеличения перевалки зерновых благодаря успешному сотрудничеству с большим числом контрагентов, соответственно расширению номенклатуры грузов и оптимизации внутрипортовой логистики в части движения авто- и ж/д- транспорта.

Кроме того, за отчетный период успешно применяется технология погрузки судов по прямому варианту (без предварительного складирования) непосредственно с авто- и ж/д- транспорта и малотоннажных судов с использованием плавкранов.

Совершенствование технологии позволило увеличить универсальность перегрузочных узлов порта, за счет чего принимаются грузы не только в стандартных вагонах-зерновозах, но и в крытых вагонах и контейнерах.