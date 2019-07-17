Александр Гайду в Николаеве обсудил с Президентом Зеленским развитие промышленных предприятий города

Кандидат в народные депутаты Украины по округу №128 от партии «Слуга Народа» Александр Гайду обсудил с Владимиром Зеленским основные приоритеты в развитии промышленных предприятий Николаева.

Об этом Александр Гайду рассказал в своем Facеbook.

«Сегодня во время визита Президента Украины Владимира Зеленского у меня было не много времени обсудить с ним все вопросы, но главное — мы обозначили основные приоритеты. И в Николаеве, где только на моем округе, в Ингульском и Корабельном районах, расположены несколько промышленных предприятий, их развитие и поддержка — важнейшая задача представителя в Верховной Раде Украины», - заявил Гайду.

Кандидат отметил, что нынешнее представительство Николаева в парламенте бесполезно проводит свою каденцию, не влияя на развитие предприятий даже оборонного комплекса и не добившись принятия законопроектов, которые должны были бы наполнить бюджет.