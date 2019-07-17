Александр Гайду в Николаеве обсудил с Президентом Зеленским развитие промышленных предприятий города

Кандидат в народные депутаты Украины по округу №128 от партии «Слуга Народа» Александр Гайду обсудил с Владимиром Зеленским основные приоритеты в развитии промышленных предприятий Николаева.
Об этом Александр Гайду рассказал в своем Facеbook.
«Сегодня во время визита Президента Украины Владимира Зеленского у меня было не много времени обсудить с ним все вопросы, но главное — мы обозначили основные приоритеты. И в Николаеве, где только на моем округе, в Ингульском и Корабельном районах, расположены несколько промышленных предприятий, их развитие и поддержка — важнейшая задача представителя в Верховной Раде Украины», - заявил Гайду.
Кандидат отметил, что нынешнее представительство Николаева в парламенте бесполезно проводит свою каденцию, не влияя на развитие предприятий даже оборонного комплекса и не добившись принятия законопроектов, которые должны были бы наполнить бюджет.
«К сожалению, наши бесполезные народные депутаты предыдущих созывов не занимались вопросами развития даже предприятий оборонной промышленности. За столько времени при власти они не смогли принять такой важный закон, как наполнение местных бюджетов за счёт портовых сборов. Уверен, в новом парламенте, мы, «Слуги Народа», команда Президента Владимира Зеленского, займёмся всеми этими вопросами быстро и эффективно. Сегодня я убедился во время общения с Президентом, что у него есть уверенное понимание и четкая позиция в этом вопросе!» – подчеркнул Александр Гайду.