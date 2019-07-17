Николаевские мажоритарщики от «Слуги Народа» обсудили с Владимиром Зеленским планы развития области и страны

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, во время официального визита пообщался с кандидатами по николаевским мажоритарным округам от политической партии «Слуга Народа». Александр Пасечный, Александр Гайду, Игорь Копытин, Игорь Негулевский, Артем Черноморов и Максим Дырдин – единственные кандидаты от «Слуги Народа» смогли в общих чертах доложить президенту о проблемах своих округов, о которых им каждый день рассказывают местные жители.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

В частности, Александр Гайду обсудил в Владимиром Зеленским вопросы поддержки и развития промышленных предприятий, в том числе оборонной сферы, которые расположены в Николаеве. Многие годы в Верховной Раде, где на сегодняшний день есть одиннадцать народных депутатов-николаевцев, никак не решался вопрос ни с выплатой задолженностей по зарплатам на предприятиях, ни по загрузке их заказами, развитию и масштабированию.

Артем Черноморов рассказал, что в Вознесенске уже два года строится школа, и 700 детей распределили в разные школы. И мэр города уже сказал, что к 1 сентября школу не откроет.

Владимир Зеленский акцентировал внимание, что Николаевской области остро необходим профессиональный глава Областной государственной администрации, и попросил николаевцев дать ему список предполагаемых кандидатов.

Кандидаты от «Слуги Народа» поблагодарили Президента Украины за визит, и за то, что он лично вникает в проблемы регионов и реальное положение вещей. Они заверили, что несмотря на всё сопротивление системы, приложат все усилия все усилия, чтобы стать надежной опорой и поддержкой главы государства в парламенте.