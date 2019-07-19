В Николаевской области прошел 400-километровый автопробег в поддержку кандидата от «Слуги Народа» Негулевского

В Николаевской области прошёл автопробег в поддержку кандидата на выборах в Верховную Раду Украины от политической партии «Слуга Народа» Игоря Негулевского.

Об этом сообщает пресс-служба кандидата.

Колонна автомашин с символикой партии и национальными флагами проехала по центральным улицам городов и сел 130 округа. Маршрут пролегал по шести районам округа: Казанковский, Новобугский, Баштанский, Березнеговатский, Снегирёвский и Новоодесский, а также Витовский район. Протяженность пробега составила более 400 километров.

В процессе движения зеленой колонны автомобилей по улицам, водители встречных машин и пешеходы приветствовали участников автопробега. В оживлённых местах участники совершали остановки, чтобы раздать прохожим газеты с информацией о кандидате, рассказать о предвыборной программе Игоря Негулевского, отвечали на вопросы и записывали желающих пополнить ряди ЗЕ!Команды.

Автомобили участников пестрили партийной символикой: «Зе!Депутат - Слуга народа Игорь Негулевский - округ 130». В частности, авто были украшены плакатами с изображением Владимира Зеленского и Игоря Негулевского.

Одной из самых креативно оформленных машин был черный BMW с портретом кандидата и надписью «Нет времени на медленные танцы!».

Закончился автопробег возле стадиона «Колос» в Новом Буге, где состоялась заключительная встреча из числа участников мероприятия и жителей микрорайона. Собравшиеся единогласно поддержали программу Игоря Негулевского и его выдвижение своим представителем в парламенте по 130 округу.

Напомним, что 13 июля в Николаеве прошел ЗЕ!Автопробег за честные выборы.