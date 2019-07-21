У николаевской бригады морской пехоты сменили нарукавный знак

Скриншот видео 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, которая дислоцируется в Николаеве, сменит нарукавный знак.

Об этом в программе Военного телевидения Украины рассказал старший офицер отдела разработки и внедрения военной символики ВСУ Виктор Тимченко.

Соответствующий приказ утвердил Главноокмандующий ВСУ Руслан Хомчак. В программе были также показаны новые эмблемы – они имеют вид щита и изображение корабля.

Ранее же он имел форму ромба с изображением черной пантеры, желтого меча в виде якоря на красном фоне, а также имел надпись «Там, де ми, там – перемога!»

Ранее сообщалось, что в МФК «Николаев» работают над новой эмблемой клуба и представили три пробных варианта.