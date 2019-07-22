«Это будет пример другим»: Первый в Украине выпускник вуза с синдромом Дауна устроился на работу по специальности

24-летний житель Луцка Богдан Кравчук, который стал первым человеком с синдромом Дауна, получившим высшее образование в Украине, устроился на работу на должность экскурсовода в музей истории образования Волыни.

Об этом сообщает «5 канал».

Как известно, Богдан Кравчук стал первым человеком с синдромом Дауна, который получил высшее образование в Украине, став бакалавром истории.

«Прежде всего буду помогать, презентации делать. Какие задачи будут давать – то и буду делать. Волнуюсь, когда иду на работу. Но, ничего, все будет хорошо», – рассказал Богдан Кравчук.

Кроме экскурсий, он также будет заниматься некоторой бумажной работой.

«Он будет вписывать, отмечать новые экспонаты, шифровать их и вносить в книги соответствующие. Будет проводить экскурсии. Я думаю, у него будет здесь достаточно много работы и он справится. Как раз инклюзия у нас есть в приоритете, и это было бы интересно для нашей деятельности. И это будет пример другим – не надо опускать руки», – рассказывает руководитель музея Алла Янковенко.

Рабочее место Богдана пообещали обустроить компьютером. Работать первый в Украине выпускник вуза с синдромом Дауна начнет с 7 августа. Пока у парня каникулы. Благотворители подарили ему путевку на один из отечественных курорт

Напомним, как в Одессе сняли документальный фильм о детях с синдромом Дауна.