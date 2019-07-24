«Мы не поминальная организация»: В управлении связей с общественностью ВСУ считают, что бригады не должны публиковать информацию о погибших в Facebook

Замначальника Управления связей с общественностью ВСУ Юзеф Венскович считает, что бригады и батальоны не должны публиковать информацию о погибших на своих страницах Facebook.
Об этом он написал в секретной группе «ВоєнПресUA» в Facebook, передает «Инфорезист».
«В последнее время наблюдается тенденция распространения поминальных информаций про погибших военнослужащих на официальных страницах ВС и ОВУ. Вы так поддерживаете МПО ( Морально-психологическое обеспечение) личного состава? Неужели нет других новостей? Кто дал такое указание (в приват плз), если это не инициатива пресс-служб???», — написал Венскович.
Он призвал спикеров бригад писать «позитивные» новости и также напомнил, что они не «поминальная организация».
«Делайте новости правильно — обговаривайте с командирами темы, которые заслуживают внимания общества, предлагайте позитив ))) Так как пресс-служба — не поминальная организация…», — написал он.