Корабль SpaceX пустил ракету на МКС с 3D-принтером для «печати» человеческих органов

Корабль SpaceX осуществил пуск ракеты Falcon 9, которая доставит на Международную космическую станцию 3-D принтер для «печати» внутренних органов.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На этот раз в частной американской компании осуществили успешный запуск ракеты Falcon 9 с 3-D принтер на борту. Космическое судно стартовало с мыса Канаверал. Кроме принтера на борт поместили более 2 тонн полезного груза.

Корабль доставит на МКС 3D-принтер, с помощью которого космонавты будут исследовать возможность производства человеческих органов, в частности капиллярных структур. На планете их трудно создать через земное притяжение.

Вместе с материалами для 250 научных экспериментов корабль Dragon доставит астронавтам пищу.

Капсула должна прибыть на МКС 27 июля. Через четыре недели после отстыковки от станции корабль должен упасть в Тихом океане.

Напомним, в США в среду, 17 апреля, запустили ракету с Antares, которая разрабатывалась с участием украинского КБ «Южное».