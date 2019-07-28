В Киеве проходит первый крестный ход ПЦУ по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси ОНЛАЙН

В воскресенье, 28 июля, в Киеве проходит крестный ход по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси-Украины.

Об этом сообщает «Укринформ».

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел в трапезном храме Софии Киевской (Малой Софии) литургию. После завершения литургии начался крестный ход от Софийского собора к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру. С 11:00 до 13:00 на Владимирской горке пройдет молебен и прозвучит молитва за Украину.

Крестный ход, который возглавил митрополит Епифаний, станет первым для Православной церкви Украины, сформированной после получения украинской церковью автокефалии, и первым для ее предстоятеля в статусе главы ПЦУ и митрополита Киевского и всея Украины.

Отметим, что колонна пройдет крестным ходом от Софиевской площади через Владимирский проезд, Михайловскую площадь и улицу Трехсвятительскую к парку Владимирская горка.