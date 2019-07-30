Украинские летчики доставили ученых в кратер самого активного вулкана в Африке

В Демократической республике Конго украинские миротворцы на вертолете Ми-8 доставили группу ученых на активный вулкан Ньямлагира, высота кратера которого достигает трех километров.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины.

- В утренние часы, на которые был запланирован полет, воздушные массы в районе вулканов-соседей Ньямлагира и Ньирагонго были достаточно нестабильными. Наблюдалась довольно серьезная турбулентность, - отметил один из пилотов. - Во время полета вокруг кратера вулкана нам пришлось столкнуться с сильным попутным ветром, скорость которого достигала 90 км/ч. Большое значение имела также и значительная высота полета, ведь разреженность воздуха сильно влияет на летные характеристики вертолета.

Опасность подстерегает и во время посадки на поверхность кратера, ведь пласты застывшей вулканической лавы достаточно хрупкие и могут провалиться под значительным давлением. Чтобы минимизировать этот риск, пилоты продемонстрировали ювелирную точность управления вертолетом.

После высадки ученых вертолет вернулся на аэродром и находится в режиме ожидания. Через несколько часов украинский экипаж забрал ученых, которые поделились первыми наблюдениями относительно вулкана. По словам доктора Дарио Тедеско, им удалось зафиксировать изменения внутри вулкана и увеличение уровня лавы. По возвращению на аэродром города Гома исследователи поблагодарили экипаж украинского вертолета за прекрасно выполненную работу.

- Командование Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго доверяет выполнение подобных задач нашим миротворцам. Украинские летчики зарекомендовали себя настоящими профессионалами и имеют наибольший опыт выполнения сложных и нестандартных полетных заданий, - прокомментировал полковник Леонид Гузла.

Напомним, что ранее украинские вертолетчики-миротворцы ООН спасли военного из Малави, который провел в джунглях 16 дней.