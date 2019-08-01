Ученые разработали пищевую добавку, которая сделает кошек гипоаллергенными

Ученые из Nestlé Purina Research разработали пищевую добавку в кошачий корм, которая позволяет сделать этих животных гипоаллергенными.

Об этом сообщает «Naked science».

Исследователи предложили добавлять в корм небольшое количество антител к белку Fel. Добавка связывает опасный белок в слюне и ослабляет основную причину аллергии на кошек. Эффективность добавки уже была подтверждена экспериментально.

«В ходе предварительного исследования ученые наблюдали за 105 домашними кошками, которые в течение 10 дней получали антитела. В результате содержание Fel d1 в выделениях их слюнных и сальных желез упало на 47%, а у 11 добровольцев, страдающих от аллергии на кошек, проявления болезни существенно ослабли», - говорится в сообщении.

Белок кошачьих Fel d1 содержится в их моче, слюне и сальных выделениях, вместе с ними в изобилии попадая и на шерсть. По оценкам ученых, до 20% людей страдают от аллергии на кошек, в 95% случаев она вызывается контактом именно с Fel d1. Антитела, связывающие этот белок, давно созданы, однако попытки использовать их в составе «таблеток от кошачьей аллергии» бесполезны, поскольку молекулы не выживают в желудочно-кишечном тракте человека.