Жителю Николаевщины нужна помощь в сборе средств на пересадку костного мозга

20-летний житель Николаевской области Дан Тоток нуждается в помощи в сборе средств на борьбу с острым лейкозом.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили его родственники.

В июле парню поставили диагноз острый лейкоз. Это очень тяжёлое заболевание, требующее аллогенной трансплантации костного мозга.

«В Украине трансплантации нет! Ткм делают только за границей. Для этого нужна огромная для нашей семьи сумма 120 тысяч долларов. Сейчас сын находится в областной гематологии, где очень ужасающие условия (отделению требуется капитальный ремонт). Такие больные нуждаются в стерильных условиях после прохождения химиотерапии. Таких условий в областной гематологии нет. Очень просим неравнодушных людей откликнуться и помочь семье финансово. Мы просто не в состоянии покрыть расходы на лечение. Помогите спасти сына!» - написали они.