Индийские врачи успешно удалили 526 лишних зубов у семилетнего мальчика

В Индии врачи обнаружили у семилетнего мальчика 526 лишних зубов в ротой полости. Их успешно удалили.

Об этом сообщает «Times of India».

Родители мальчика обратились в больницу после того, как у ребёнка опухла щека. Компьютерная томография показала, что во рту у ребёнка есть опухоль с большим количеством рудиментных зубов.

Врачи приступили к удалению зубов, при этом им удалось сохранить почти все здоровые зубы ребёнка. Всего сохранили 21 зуб. Операция длилась около пяти часов.

«Хирургическое вмешательство было неизбежно. Вместо того, чтобы разбить кость с боков и оставить небольшое отверстие, мы сверлили её сверху. К счастью, не потребовалось никакой реконструкции челюсти. Был «мешочек» с крошечными зубами, которые необходимо было аккуратно удалить. Его здоровые зубы остались на месте», — рассказал врач.

Врачи не могут назвать причину аномалии. Заболевание мальчика они назвали одонтомой и предположили, что это может быть связано с генетикой, но также существует возможность воздействия радиации от сотовой вышки. В клинике намерены провести более масштабное исследование.

Напомним, американские врачи объявили, что им удалось полностью излечить от ВИЧ-инфекции двухлетнюю девочку. Имя ребенка не раскрывается, известно лишь, что малышка живет в штате Миссисипи.