«У всех чемоданное настроение?»: Генерал СБУ раскритиковал областную власть и дорожников за ямы на трассе возле Николаева

Генерал СБУ, экс-начальник управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Вячеслав Савченко возмутился состоянием трассы между Николаевом и Херсоном.

Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook.

«Может, хоть этот киевлянин на аудюхе, который оторвал в яме заднее колесо, расскажет в столице о том, что Николаевский автодор вконец охерел, областная власть отсутствует, а силовики, видимо, впали в летаргию. Или у всех чемоданное настроение?... Август, разгар отпускного сезона. Каждая вторая машина на трассе с иногородними номерами, а каждая пятая - с иностранными. И все выстраиваются в километровые очереди, чтобы объехать ямы((((( Позорище...Гребаный стыд...» – написал Савченко, опубликовав при этом фотографии.