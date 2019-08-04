Умер российский певец-шансонье Вилли Токарев

фото: РИА новости В России умер известный певец, испольнитель шансона Вилли Токарев. На момент смерти ему было 84 года.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на друга семьи артиста - Николая Тамразова.

Токарев известен такими хитами 90-х «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна», «Небоскребы».

Последняя песня стала визитной карточкой Токарева - как бы символом его эмигрантского прошлого с одной стороны. И с другой - как песня об Америке, побывать в которой тогда мечтали жители бывшего СССР.

Токарев родился в республике Адыгея в 1934 году. Закончил Ленинградскую консерваторию. Был также моряком.

В 1974 переехал жить в США по еврейской линии. Как певец сперва стал известен в США - он записывал музыку для эмигрантов из России и СССР. Но по-настоящему популярным он стал в России, а также Украине уже в 90-х годах.