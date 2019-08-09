Исправительная колония на Одесчине стала площадкой для съемок украино-словацкого фильма

В течение недели, с 30 июля по 5 августа, с утра до вечера на территории Черноморской исправительной колонии снимали украино-словацкий полнометражный фильм.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Картину под названием «Цензорка» (другое название – «Оберег») снимали представители кинокомпании «ЕТ ПОІНТ» вместе с актерским составом, среди которых были граждане Словакии.

Сюжет ленты рассказывает о цензорке из одесской колонии. Восемь часов в день она читает любовные письма заключенных. Потеряв веру в настоящие отношения, одинокая героиня все еще жаждет любви.

Режиссером картины является Петер Керекес. Фильм стал победителем конкурсного отбора в рамках секции Work in Progress международного кинофестиваля в Карловых Варах 2017 года и Одесского международного кинофестиваля 2018 года. Этот кинопроект включили в Перечень фильмов патриотического направления, для производства и распространения которых предоставляется государственная финансовая поддержка.

Напомним, что ранее в Николаеве DZIDZIO рассказал о том, как новым фильмом вернул классику в украинское кино.