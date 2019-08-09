«Чиновники активизировались, количество неотработанных обращений уменьшилось»: У Сенкевича рассказали о работе Контакт-центра

В Николаевском городском совете заявили, что после того, как мэр Александр Сенкевич пригрозил взысканиями чиновникам, которые не реагируют на обращения граждан в соцсети, количество необработанных заявок снизилось.

Об этом сообщает департамент городского главы.

В ведомстве отметили, что группа Contact Center при Николаевском городском совете в Facebook была создана департаментом городского головы в ноябре 2017 года. За два неполных года в удобной формы общения с органами местной власти присоединились более 15 тысяч горожан.

Также сообщается, что в среднем за месяц николаевцы размещают около 500 сообщений о проблемных вопросах, требующих решения. Речь идет о ремонте дорог, ликвидацию свалок, проблемы жилищного фонда города, вопрос к специалистам в сфере здравоохранения, проблемы с городским транспортом или инженерными сетями и многие другие, насущных для каждого человека вопросов.

«29 июля мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проанализировать, как чиновники отрабатывают обращения горожан. Важным фактором в деятельности городского головы является налаживание качественного и оперативного обратной связи с горожанами. Во время рабочего совещания с руководителями структурных подразделений горсовета Александр Сенкевич четко поставил задачу - ни одно сообщение, размещенное в контакт-центре, не должно остаться без внимания. Мэр подчеркнул: по результатам мониторинга злобные «нарушители» получат дисциплинарные взыскания! Аналитическая информация будет обнародована в группе ближайшее время», - говорится в сообщении.

Помимо этого, в департаменте сообщили, что после реакции городского головы исполнители активизировали работу, а процент неотработанных обращений существенно снизился.

«Радует тот факт, что к совместной работе привлекаются также структуры, которые не являются коммунальными и не подчинены городской власти. Например, ОАО «Николаевгаз», Государственная фискальная служба и другие», - сообщили в ведомстве.

«Можно констатировать, что новый формат взаимосвязи с чиновниками в Николаеве прижился и стал действенным способом решения проблем на местах. Подтверждают его эффективность многочисленные сообщения, в которых горожане благодарят за оперативную реакцию и реальный результат», - отметили в пресс-службе.

Также в департаменте городского главы призвали николаевцев быть активными соучастниками городской жизни, брать на себя ответственность, менять город и меняться самим.

Напомним, что ранее Николаевский городской глава Александр Сенкевич подписал распоряжение, в котором говорится, что все его заместители и чиновники должны иметь личные аккаунты в социальной сети Facebook.