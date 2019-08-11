На Донбассе морпехи из 36-й бригады стали победителями соревнований на лучший артрасчет

В оперативно-тактической группировке «Восток» военнослужащие 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского победили в соревнованиях на определение лучшего артиллерийского расчета 2С1 «Гвоздика» и БМ-21 «Град» в оперативно-тактической группировке «Восток».

Об этом сообщается на Faсebook-странице бригады.

Второй этап соревнований проходил при участии начальников групп боевого применения ракетных войск и артиллерии ОТУ«Восток», без боевой стрельбы, в зоне отвода на одном из полигонов Донецкой области. Интенсивная боевая подготовка подразделений продолжается не только на стрельбищах пунктов постоянной дислокации, а также и в районе ООС.

По словам руководителя мероприятия, участие в таких испытаниях позволит военнослужащим быть готовыми к исполнению своих обязанностей в сложных условиях обстановки, повысить уровень полевой выучки и даст возможность усовершенствовать практические умения и навыки необходимые для выполнения задач по назначению.

В бригаде также отметили, что морские пехотинцы начали подготовку к третьему этапу соревнований на лучший артиллерийский расчет операции Объединенных сил.