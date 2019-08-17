В Киеве мужчина 11 раз ударил ножом бывшую жену, которая не захотела к нему вернуться

Житель Киева набросился с ножами на свою бывшую жену, когда она приехала поздравить ребёнка с Днём рождения.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

На линию 102 поступило сообщение о ножевом ранении женщины на улице Закревского Деснянского района. 40-летний мужчина не смог простить бывшей жене то, что она его бросила, поэтому на встречу с ней вышел с двумя ножами.

«Утром женщина приехала к бывшему мужу, чтобы поздравить дочь с Днём ​​рождения. У подъезда многоэтажки ее ждал бывший муж. При встрече он пытался вернуть женщину, но она ему отказала. В ответ мужчина набросился на неё с заточкой и ножом. Пострадавшую в бессознательном состоянии госпитализировали врачи «скорой» для оказания необходимой помощи», - рассказал замначальника Деснянского управления полиции Александр Косовский.

Согласно справке из больницы, женщина получила одиннадцать ножевых ранений и находится в реанимационном отделении.

По данному факту следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса Украины.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное правонарушение мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве начали судить военнослужащего, обвиняемого в убийстве сожительницы из-за ревности – теперь он признает вину только в краже ее вещей.