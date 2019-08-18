Патрульная полиция вручила благодарности спецназовцам из ТОРа, которые задержали «рэпера» и уложили его лицом в асфальт

В Николаеве 16 августа начальник управления патрульной полиции Николаевской области Виталий Данила отметил памятными подарками и благодарностями сотрудников роты ТОР, которые задержали водителя, наехавшего на патрульного.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Напомним, что речь идет о задержании водителя «BMW», которого называют рэпером Zippo. 14 августа он припарковал свой автомобиль на пешеходном переходе и ему на нарушение указали сотрудники спецназа патрульной полиции ТОР. После словесной перепалки водитель нажал на газ и наехал на патрульного. Затем полицейские вытащили водителя из машины, уложили на асфальт и задержали. Ранее рэпер утверждал, что патрульные во время конфликта сказали ему «завалить еб..о».

Против водителя начали уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.